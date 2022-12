På et pressemøde torsdag oplyser Talibans undervisningsminister, Neda Mohammad Nadeem, at udelukkelsen af kvindelige studerende skyldes, at de ikke fulgte de islamiske regler om påklædning.

- De klædte sig, som om de skulle til bryllup, siger han ifølge nyhedsbureauet AFP.

Der har også været eksempler på, at kvindelige og mandlige studerende havde blandet sig med hinanden, siger ministeren.

I forvejen havde Taliban-regeringen fået massiv kritik fra udlandet, fordi den ikke vil lade piger studere på ungdomsuddannelser. Det er i modstrid med de signaler, der kom fra Taliban, da bevægelsen i marts sidste år tog magten i Afghanistan.

Det er mindre end tre måneder siden, at tusindvis af afghanske piger og kvinder var til optagelsesprøver på universiteter over hele landet.