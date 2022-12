Taliban forbyder kvinder at læse på universiteter

Da den islamistiske bevægelse tog magten i Afghanistan i august 2021, blev landets universiteter tvunget til at kønsopdele klasseværelser og indgange.

Kvinder måtte kun modtage undervisning af kvindelige lærere eller ældre mænd, lød en af Talibans nye regler på det tidspunkt.

Siden er de afghanske kvinders rettigheder lidt efter lidt blevet indskrænket.

I november meddelte Taliban-styret, at kvinder ikke længere må komme i parkerne i landets hovedstad, Kabul. Regeringen hævder, at de strenge islamiske love ikke bliver fulgt der, skriver BBC.

Det seneste tiltag om at forbyde kvinder at læse på universiteter vækker opmærksomhed internationalt.

USA og Storbritannien fordømmer beslutningen, der kom samtidig med, at FN’s Sikkerhedsråd er samlet i New York for at tale om Afghanistan.