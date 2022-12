33 militante dræbt i Pakistan efter gidseltagninger

Operationen er vellykket blevet bragt til afslutning, siger Pakistans forsvarsminister, Khawaja Muhammad Asif.

- Alle 33 gidseltagere - og to kommandosoldater - blev dræbt i forbindelse med belejringen af en politistation, siger ministeren.

Elitestyrker stormede politistationen midt på dagen, da gidseltagerne havde et opgør om, hvordan de skulle behandle deres gidsler.

De militante havde krævet fri passage til Afghanistan som betingelse for at frigive gidslerne. Det fortæller øjenvidner, som siger, at de hørte skudvekslinger og eksplosioner under kampene.