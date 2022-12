En omfattende redningsaktion med helikoptere, to fly og fire flådefartøjer har været i gang i to dage, efter at et flådefartøj gik ned sent søndag.

Redningsmandskabet håber, at de savnede har kunnet overleve i det oprørte hav gennem to nætter i kraft af deres redningsveste.

76 flådesoldater fra korvetten ”HTMS Sukhothai” blev reddet op fra havet kort efter forliset, som skyldtes en motorfejl. Skibet gik ned lige før midnat omkring 20 sømil - cirka 37 kilometer - fra kysten.

Der var i alt 105 mennesker om bord på korvetten. Flåden havde tidligere angivet, at der var 106 om bord.