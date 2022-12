Omikron-varianten, der er velkendt i Danmark og Europa, er stærkt smitsom. Den får nu frit løb til at rase i Kina. I modsætning til de fleste i Vesten er kineserne relativt dårligt vaccinerede, og de har ikke på samme måde oplevet den naturlige smitte, der giver en vis resistens over for sygdommen.

Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), en forskningsenhed i USA, forudser, at over en million kinesere kan dø i løbet af det næste år af virussygdommen.

IHME tror, at sygdommen vil toppe omkring 1. april. På det tidspunkt kan 322.000 være døde med covid-19. Og cirka en tredjedel af de 1,4 milliarder kineser vil på det tidspunkt være blevet smittet, siger instituttets leder, Christopher Murray.

- Ingen troede, at de ville fastholde deres nul-covidpolitik så længe, som de gjorde, siger han.