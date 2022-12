Nordkorea har affyret to ballistiske missiler ud i Det Japanske Hav

Testen af det nye system foregik torsdag, hvor landets leder, Kim Jong-un, holdt opsyn.

Nordkorea har trods international kritik gennemført et hidtil uset antal prøveaffyringer i år. Landet har blandt andet gennemført en test med et ballistisk missil, der kan flyve langt nok til at ramme USA.

Nordkorea har flere gange i år sendt missiler mod øst. Én gang er et missil sågar strøget hen over den nordlige del af Japan.

Og netop truslen fra Nordkorea - sammen med den fra Kina - fik i denne uge Japan til at bryde med en årelang tradition for pacifisme og i stedet varsle en fordobling af landets forsvarsbudget over de næste fem år.

Når Japan i mål med den oprustning, vil landet leve op til Nato-landenes målsætning om at bruge to procent af bruttonationalproduktet (bnp) på forsvar. Japan er ikke medlem af Nato, men har et tæt samarbejde med forsvarsalliancen.