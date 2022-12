Coronaramte Shanghai beder skoler om at undervise online

Det fremgår af en erklæring fra storbyens uddannelsesmyndigheder.

Beslutningen kommer, kun halvanden uge efter at Kina annoncerede omfattende lempelser af landets coronarestriktioner.

Lempelserne ses som en afstandtagen fra landets hidtidige nultolerancepolitik over for coronavirus.

Således er det blandt andet slut med omfattende nedlukninger og obligatorisk karantæne.

I sidste uge blev et krav om fremvisning af negativ coronatest på restauranter i Shanghai droppet. Også på spillesteder slipper indbyggerne nu for at skulle fremvise en negativ test.