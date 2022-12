Trusler fra Nordkorea får Japan til at fordoble forsvarsbudget

Ifølge nyhedsbureauet Reuters bryder Japans nye forsvarsplan med en lang tradition for pacifisme. Landet har sågar en paragraf i sin forfatning, der gør det ulovligt at føre krig med henblik på at løse internationale uenigheder.

Forfatningen blev dog ændret i 2014 for at gøre landet i stand til at komme sine allierede til undsætning i tilfælde af en invasion.

Kishida beskriver på pressemødet det japanske folk som værende ved ”et historisk vendepunkt”.

Den japanske regering er bekymret for, at Rusland har sat en ny præcedens for angrebskrig ved at invadere Ukraine. Ifølge Reuters skaber det bekymringer for, at Kina kan finde på at angribe Taiwan, hvilket kan skabe problemer for halvlederindustrien.