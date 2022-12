Kina sendte rekordbølge af bombefly ind i Taiwan-zone

Taiwans luftforsvarszone er væsentligt større end luftrummet og overlapper også med Kinas luftforsvarszone.

Det er et område, hvor udenlandske fly identificeres og overvåges på grund af nationale sikkerhedsinteresser. Lande kan således på egen hånd erklære, at et område hører til zonen.

Kinesiske militærflyvninger ind i den taiwanske zone plejede at være sjældne. Men de er over en årrække blevet mere og mere hyppige. De udføres blandt andet for at markere kinesisk utilfredshed.

Der bor godt 23,5 millioner mennesker i Taiwan. Landet har et areal lidt mindre end Danmark.