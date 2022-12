Kina sender corona-app på pension efter mere end to år

Det fremgår af en meddelelse fra myndighederne på det kinesiske sociale medie WeChat.

Nedlukningen af appen sker, efter at den har været i drift i over to år.

Rejsekort-appen har været en central del af Kinas nultolerancestrategi. Kun med appens grønne signaturpil havde millioner af kinesere lov til at rejse mellem provinser eller deltage i begivenheder.

Beslutningen om at pensionere appen kommer, kun få dage efter at Kina annoncerede en bred lempelse af testforanstaltningerne, og at det er slut med omfattende nedlukninger og obligatorisk karantæne.