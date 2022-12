Onsdag lød det så fra Kinas Nationale Sundhedskommission, at personer med asymptomatisk eller mild coronavirus vil kunne gå i hjemmekarantæne.

Tiltaget betragtes som det hidtil stærkeste tegn på, at Kina er ved at gå væk fra sin nultolerancepolitik over for coronavirus. Det skriver BBC og Reuters.

De kinesiske myndigheder ventes torsdag morgen dansk tid at holde pressemøde om den nuværende coronasituation i landet.

Der bor omkring 25 millioner mennesker i Shanghai. Det er dermed Kinas største by efterfulgt af landets hovedstad, Beijing.