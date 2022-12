Kina slækker på coronatiltag i stor ændring efter protester

Der ventes et pressemøde om tiltagene senere onsdag.

BBC og Reuters kalder tiltaget det hidtil stærkeste tegn på, at Kina er ved at gå væk fra sin nultorancepolitik over for coronavirus.

Tiltaget sker som led i en plan, hvor der også lægges op til mindre strenge nedlukninger og mindre omfattende testning af befolkningen.

Obligatoriske massetest vil blive begrænset til ”højrisikoområder” og skoler, skriver Reuters.

Folk, der rejser mellem provinser, skal ikke længere fremvise en negativ test taget inden for 48 timer. De vil heller ikke skulle lade sig teste ved ankomsten ifølge de nye regler.