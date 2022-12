Med ny lov kan turister på Bali fængsles for sex uden for ægteskab

De kontroversielle nye love gælder både for indonesere og udlændinge.

Som det norske nyhedsbureau NTB påpeger, betyder det, at eksempelvis turister på den indonesiske ferieø Bali kan blive straffet med op til et års fængsel for sex uden for ægteskab.

Lovændringerne omfatter også et forbud mod at fornærme præsidenten og statslige institutioner samt give udtryk for synspunkter, der ikke flugter med statens ideologi.

Godkendelsen af forbuddet mod sex uden for ægteskab kommer, på trods af at erhvervsorganisationer har advaret om, at det kan skade Indonesiens omdømme som blandt andet turistdestination.