Kinesisk statsmedie erklærer Beijing klar til livet igen

Kina fortsætter med at slække på coronarestriktioner efter sidste måneds historiske protester.

Tirsdag har Kinas hovedstad, Beijing, droppet et krav om, at man skal vise en negativ coronatest for at komme ind i supermarkeder eller på kontorer.

- Beijing gør sig klar til livet igen, står der i en overskrift hos det engelsksprogede kinesiske statsmedie China Daily.