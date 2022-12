Ngo: Iransk mand blev dræbt efter fejring af nederlag til USA

Det persiske BBC er kommet i besiddelse af en video fra mandens begravelse onsdag.

Her bliver der råbt slagord til støtte for protesterne. De begyndte for over to måneder siden, da den 22-årige Mahsa Amini døde 16. september efter at være blevet anholdt af det iranske moralpoliti.

Hendes død har sat fokus på kvinders rettigheder i Iran og ført til en mere generel kritik af det iranske præstestyre.

Også den amerikanske ngo Center for Human Rights in Iran melder, at Samak er blevet dræbt af sikkerhedsstyrker under en fejring.

Iranske myndigheder er ikke umiddelbart kommet med udtalelser om hændelsen.

Begivenhederne tog en overraskende drejning, da midtbanespilleren Saeid Ezatolahi - som spiller for Vejle Boldklub og også var med mod USA - på Instagram fortalte, at han kendte Samak.