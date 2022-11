Bombeangreb mod politiet har kostet tre livet og sårer flere i Pakistan

TTP har stået bag dusinvis af voldelige angreb og har forvoldt hundredvis af menneskers død i Pakistan, siden gruppen blev dannet i 2007.

Angrebet kommer, få dage efter at TTP gav regionale ledere ordrer om at afslutte en våbenhvile og udføre angreb over hele landet.

Den angrebne patrulje var i færd med at stå vagt om en gruppe af personer, der skulle stå for at gennemføre poliovaccinationer, da angrebet fandt sted.

Det oplyser Abdul Haq, som er tilknyttet pakistansk politi.

Det sker ret ofte, at militante islamister i Pakistan angriber personer, der udfører poliovaccinationer.