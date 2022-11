Stort antal kinesiske betjente forhindrer coronaprotester

Et større antal politibetjente er til stede i adskillige kinesiske byer tirsdag lokal tid for at forhindre nye protester mod coronarestriktioner.

Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Siden mandag har der været en øget tilstedeværelse af betjente på gaderne i hovedstaden Beijing og andre store byer så som Shanghai, Guangzhou og Hangzhou efter weekendens protester.