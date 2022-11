De fleste indvilger i at få skannet deres ansigter og får lov til at gå - heriblandt Philip Róin selv, forklarer han.

Mandag er der ifølge nyhedsbureauet AFP igen mange betjente i området. AFP har set tre personer i området blive ført væk af politi. Der er også sat blå afspærringer op.

Hvad der kommer til at ske i de kommende dage, tør DR’s Kina-korrespondent ikke spå om, men han vil godt fastslå, at protesterne har ændret noget i stemningen blandt unge.

- Der er et momentum her i Shanghai blandt unge mennesker, som er ulig noget, vi nogensinde har set. De taler lige pludselig på en helt anden måde om det, fordi de selv troede, at det her var fuldstændig umuligt, siger han.