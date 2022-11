BBC: Vores journalist i Shanghai blev anholdt og mishandlet

Demonstrationerne begyndte i byen Urumqi efter en dødsbrand torsdag, hvor mindst ti mennesker omkom.

Folk brændte angiveligt inde, fordi coronarestriktioner var skyld i, at de ikke kunne forlade deres hjem.

Ifølge den amerikanske avis The New York Times er opstanden de mest markante og trodsige rettet mod det kinesiske kommunistparti i flere år.

Nogle af demonstranterne har endda kaldt på, at landets leder, Xi Jinping, bør træde af. Avisen anser det for at være en sjælden og modig handling.