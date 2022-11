Sørgende i Shanghai fortsætter coronaprotester efter dødsbrand

Strenge coronarestriktioner fører fortsat til vrede flere steder i Kina.

Tidligt søndag lokal tid ulmer utilfredsheden i Kinas største by, Shanghai, hvor folk har samlet sig.

Også i flere andre byer er der modstand mod restriktionerne.

Det var en dødelig brand i et bygningskompleks, som fredag startede en bølge af vrede over landets coronahåndtering både på sociale medier og i gaderne. Den vrede lader til at være fortsat i weekenden.