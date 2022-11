Coronaprotester tager til i Kina efter dødsbrand

Hundredvis af mennesker indledte søndag nye protester i Shanghai rettet mod Kinas restriktioner mod corona.

Samtidig samledes demonstranter på et af Beijings mest prestigefyldte universiteter for at demonstrere mod strenge nedlukninger og lange karantæneperioder i forbindelse med covid-19.

Protester på elite-universiteter i Beijing er ellers yderst sjældne.