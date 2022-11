Taiwans præsident, Tsai Ing-Wen, er trådt tilbage som formand for sit regerende Demokratiske Fremskridtsparti. Det sker, efter at partiet har lidt nederlag ved en række lokalvalg i landet.

Valgeksperter påpeger, at partiets tilbagegang ikke skyldes det anspændte forhold mellem Kina og Taiwan.

På et pressemøde siger Tsai, at hun anerkender lokalvalgenes tale, og at hendes parti ikke har slået til på lokalt niveau.