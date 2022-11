Dødelig brand får folk til at protestere over Kinas coronapolitik

Mange af videoerne er senere blevet slettet fra Kinas strengt censurerede sociale medier.

En stor del af Xinjiang-provinsens 25 millioner indbyggere har været ramt af nedlukningerne i mere end 100 dage.

Det har efterladt nogle indbyggere med dårlig adgang til fødevarer og andre nødvendigheder, eksempelvis hygiejneprodukter og medicin.

Kina er den sidste større økonomi, der holder fast i en nultolerancepolitik over for coronavirus. Her beordrer myndighederne stadigvæk lange karantæner og massetest for at stoppe nye udbrud, når de viser sig.