Sultan i Malaysia har udpeget ny leder efter valg uden flertal

Den 75-årige Anwar Ibrahim har været tæt på magten flere gange. I 1990’erne var han vicepremierminister.

Herefter endte han i fængsel i næsten et årti. Her afsonede han en dom for sodomi og korruption. Anklager, som ifølge ham selv var politisk motiverede med et mål om at ende hans karriere.

De seneste tre år har landet haft tre forskellige premierministre. I samme periode har økonomisk nedgang og coronapandemien sat dybe aftryk på samfundet.

Derfor truede usikkerheden omkring det netop overståede valg også med at skabe mere ustabilitet i det sydøstasiatiske land.