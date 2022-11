Redningsarbejdere havde ikke forventet at finde drengen i live.

- Vi forventede ikke, at han stadig ville være i live efter 48 timer. Hvis vi vidste det, havde vi prøvet mere dagen før.

Redningsarbejderen fortæller, at drengen virker omtåget og traumatiseret efter to dage under murbrokkerne.

- Azka sagde ikke en lyd. Han råbte overhovedet ikke på hjælp eller peb.

- Selv da han blev trukket ud fra murbrokkerne var han ved bevidsthed og sagde ikke en lyd. Han så så forvirret ud.

Mange af dem, der mistede livet i jordskælvet var børn, der var i skole eller hjemme, da skælvet skete.

Der er fortsat 40 personer, der er savnet efter jordskælvet, og myndighederne mener, at det snart er for sent at finde flere overlevende.