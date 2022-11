Kina beordrer coronanedlukning efter uro på iPhone-fabrik

Andre ansatte klager over, at de er tvunget til at dele sovesale med kolleger, som er testet positive for covid-19.

Taiwanske Foxconn undskylder i en udtalelse torsdag over for sine ansatte på fabrikken i Zhengzhou og garanterer, at deres løn bliver udbetalt som aftalt.

- Vi beklager, at der er sket en indtastningsfejl i computersystemet og garanterer, at den faktiske løn er som aftalt, oplyser Foxconn ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Fabrikken ligger i Zhengzhou i det centrale Kina og betegnes som Foxconns kronjuvel.

Tidligere i november ville Kina isolere 600.000 personer i området på grund af 64 nye coronatilfælde.

De seneste år har gentagne nedlukninger af kinesiske storbyer betydet faldende produktion i landet. For millioner af borgere har nedlukningerne været lig med indespærring i eget hjem.