Lastbilchauffører i Sydkorea strejker. Forsyningssikkerheden er truet

Sydkoreanske lastbilchauffører har torsdag indledt deres anden store strejke på blot seks måneder.

Strejken kan komme til at forstyrre produktionen og brændstofforsyningen for blandt andet producenter af biler og petrokemikalier.

Stigende brændstofpriser har fået chaufførerne til at bede regeringen om at gøre en aftale om minimumsløn permanent. Aftalen står til at udløbe ved udgangen af dette år.