252 personer har mistet livet efter jordskælv i Indonesien

Det var et jordskælv med en beregnet styrke på 5,6, der mandag ramte byen Cianjur på hovedøen Java. Dødstallet er det seneste døgn steget løbende, og der er samtidig meldinger om omfattende ødelæggelser.

Redningsfolk har arbejdet intenst på at redde folk ud fra sammenstyrtede bygninger. Der er blandt andet blevet brugt motorsave og gravemaskiner for at fjerne og trænge igennem væltede træer og murbrokker.

Blandt redningsarbejderne er 34-årige Dimas Reviansyah.

- Jeg har ikke sovet overhovedet siden i går. Men jeg bliver nødt til at fortsætte, for der er stadig ofre, der ikke er blevet fundet, siger han.