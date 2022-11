Lørdagens valg er lokalt, men udfaldet kan – og vil – få konsekvenser for det internationale samfund.

Som alle lokalvalg har valgkampen måske mest handlet om nye veje, genbrugscontainere og sociale spørgsmål, men når 19,3 mio. taiwanere får mulighed for at sætte deres krydser på lørdag, vil resultatet omgående få konsekvenser for spillet omkring Taiwanstrædet og konfrontationen mellem Kina og USA i Det Sydkinesiske Hav.