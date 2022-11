Indonesisk jordskælv dræber 56 og ødelægger hjem på stribe

En borger siger til nyhedskanalen, at han mærkede ”store rystelser”, og at væggene og loftet på hans kontor blev beskadiget.

- Jeg blev meget chokeret og bekymret for, at der ville komme endnu et skælv, siger den lokale indbygger ved navn Muchlis ifølge Reuters.

Han tilføjer, at nogle besvimede, og andre kastede op.

Indonesiens institut for klima og geofysik oplyser, at der i de to timer, der fulgte efter jordskælvet, blev registreret 25 efterskælv.

I Jakarta kunne jordskælvet også mærkes. Flere kontorbygninger i byens centrum blev evakueret, og ansatte samlede sig på gaden.

Skælvets størrelse på 5,6 er ikke umiddelbart i den mest voldsomme kategori. Jordskælvs konsekvenser afhænger dog også meget af, hvor epicentret ligger - eksempelvis om det er i vandet eller på landjorden.