Under testen af missilet sagde Kim Jong-un, at Nordkorea vil imødekomme amerikanske atomtrusler med egne atomvåben.

Testaffyringen af det nye missil, der er af typen Hwasong-17 og kaldes ”monstermissilet”, var ifølge KCNA vellykket.

Mediet skriver, at ”testaffyringen klart beviste det nye betydningsfulde strategiske våbensystems pålidelighed”.

KCNA skriver videre, at Kim deltog i lanceringen ”sammen med sin elskede datter og hustru”.

Det er enormt sjældent, at nordkoreanske statsmedier nævner Kim Jong-uns børn. Lanceringen lørdag er første gang, at det officielt bekræftes, at den nordkoreanske leder har en datter.