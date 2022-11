Nordkorea har sendt formodet langdistancemissil tæt på Japan

Hvis Nordkorea nu har affyret et af sine mest kraftfulde våben, kan det ifølge eksperter ses som et tydeligt tegn på, at Nordkoreas leder, Kim Jong-un, ikke er tilfreds med de seneste møder.

- Det skønnes, at det var et interkontinentalt ballistisk missil, og hvis det er tilfældet, er det en klar besked til USA og Japan, siger Han Kwon-hee, som er leder af Missile Strategy Forum.

Flere mener, at Nordkorea måske varmer op til landets syvende atomprøvesprængning.

FN-resolutioner forbyder nordkoreanske test af ballistiske missiler. Nogle af dem er i stand til at bære nukleare sprænghoveder.

Nordkorea beskylder jævnligt USA for at forberede et angreb igennem fælles øvelser med Sydkorea. Det afviser både USA og Sydkorea.

Den eksklusive økonomiske zone er havzonen omkring et land, hvor det givne land har suverænitet. Den strækker sig 200 sømil fra kysten.

Et interkontinentalt ballistisk missil (ICBM) er et langtrækkende missil, der normalt er lavet til at kunne bære et atomsprænghoved.

Den mindste rækkevidde er 5500 kilometer. Men mange kan flyve væsentligt længere.

Japans forsvarsminister, Yasukazu Hamada, oplyser, at fredagens missil var i stand til at flyve så langt som 15.000 kilometer. Hvis det er tilfældet, er det amerikanske fastland inden for rækkevidde.