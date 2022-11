Britisk eksambassadør og 6000 andre meldes løsladt i Myanmar

Sean Turnell stod anklaget for at have overtrådt en lov om statshemmeligheder, Bowman var anklaget for overtrædelse af immigrationsloven og Kubota for oprør og overtrædelse af en kommunikationslov.

Vicky Bowman, der var britisk ambassadør i Myanmar fra 2002 til 2006, blev anholdt i slutningen af august. Det samme blev hendes mand, Htein Lin, der er en burmesisk kunstner og tidligere politisk fange.

Inden sin anholdelse stod hun i spidsen for Myanmar Center for Responsible Business. Det er et projekt, der skal sikre, at investeringer i Myanmar overholder internationale menneskerettighedsstandarder.