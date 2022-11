Videoer viser sjælden demonstration i Kina mod coronaregler

Kina har holdt fast i en politisk kurs, hvor målet er ingen eller så lidt coronaspredning som muligt. Det betyder i Kina blandt andet skrappe karantænekrav.

Imens er store dele af resten af verden gået væk fra den tilgang.

Tilgangen har haft store økonomiske omkostninger. Både for det lokale kinesiske erhvervsliv men også for verdenshandlen i det omfang, at nedlukningerne har påvirket infrastruktur såsom havne.

Antallet af smittetilfælde i Kina er det højeste i flere måneder. Millioner af kinesere må derfor holde sig hjemme i karantæne, og der meldes om rekordtal i Beijing og millionbyen Zhengzhou.

Ifølge Bloomberg var der på landsplan mandag 17.298 nye tilfælde, det højeste siden sidst i april. Guangzhou tegner sig for størstedelen med 5124 tilfælde, på trods af at nedlukninger er blevet forlænget i tre af byens distrikter.