Hongkong-protestsang afløste Kinas nationalsang ved rugbykamp

Arrangørerne er siden kommet med en undskyldning. ”De Frivilliges March” blev spillet efter kampen, oplyser Hongkongs regering.

Hongkongs myndigheder har beordret byens rugbyorganisation til at indlede en undersøgelse. De har ”udtrykt stærk modvilje” over for turneringsarrangøren, Asia Rugby.

Hongkongs rugbyorganisations foreløbige undersøgelse peger i retning af, at holdets træner gav den korrekte sang til arrangørerne. Det oplyser byens regering.

- Det var en menneskelig fejl begået af en ansat hos den lokale arrangør, står der i meddelelsen.

Hongkong blev under en aftale fra 1997 med Storbritannien overdraget til Kina, under den betingelse at Hongkong blev oprettet som en særlig region. Den har delvist selvstyre efter devisen ”ét land - to systemer”. Aftalen løber frem til 2047.