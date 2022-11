Karantænedagene for nære kontakter skæres med samme antal dage.

Hongkongs Hang Seng-indeks er steget kraftigt ovenpå udmeldingen. Også rejserelaterede aktier som China Eastern Airlines stiger. Det gælder også det toneangivende CSI 300-indeks i Shanghai.

Kina har holdt fast i en politisk kurs, hvor målet er ingen eller så lidt coronaspredning som muligt. Imens er store dele af resten af verden gået væk fra den tilgang.

Tilgangen har haft store økonomiske omkostninger. Både for det lokale kinesiske erhvervsliv men også for verdenshandlen i det omfang, at nedlukningerne har påvirket infrastruktur såsom havne.