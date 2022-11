Taliban forbyder kvinder i Afghanistans forlystelsesparker

I marts gav moralpolitiet - som også er kendt som ministeriet for dyd og imod moralsk fordærv - ordre til, at forlystelsesparker skal sørge for, at mænd og kvinder er adskilt.

I forvejen er Afghanistans kvinder blevet underlagt adskillige restriktioner, siden Taliban tog magten i august 2021.

Piger får ikke lov at studere videre, efter at de er færdige med grundskolen. Og mange steder har kvinder fået besked på, at de ikke kan fortsætte i deres job.

Antallet af uopklarede drab på kvinder i Afghanistan er steget.