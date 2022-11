Nordkorea har igen affyret ballistiske missiler

Fredag diskuterede FN’s Sikkerhedsråds 15 medlemmer de stigende spændinger på den koreanske halvø. Men uenighederne internt i rådet satte endnu engang en stopper for handling, selv om FN-resolutioner forbyder Nordkorea at teste ballistiske missiler uanset rækkevidde.

I stedet har en række lande udsendt en selvstændig fordømmelse af de vedblivende missilaffyringer fra Nordkorea.

Det gælder blandt andet USA, Storbritannien og Frankrig.

Nordkorea tester med leder Kim Jong-un i spidsen igen missiler, men med usædvanlig høj frekvens.

Observatører frygter også, at Nordkorea kan finde på at udføre den første nukleare test i en årrække.

Nordkorea beskylder jævnligt USA for at forberede et angreb igennem de fælles øvelser med Sydkorea. Det afviser både USA og Sydkorea.