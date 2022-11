Kina optrapper covid-vaccinationer

De kinesiske myndigheder siger i erklæringer lørdag, at de ikke vil tøve med at indføre nye restriktioner for at forhindre udbredelse af covid-19.

Samtidig lyder det fra myndighederne, at en ”dynamisk indsats” mod nye corona-tilfælde fortsætter så snart de opdages.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.