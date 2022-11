Efter våbenbeskyldning: Tog spottet mellem Nordkorea og Rusland

Tænketanken skriver, at Tumangang-Venskabsbroen har været lukket siden februar 2020 ved coronapandemiens begyndelse. Venskabsbroen er den eneste togbro mellem de to lande.

Det Hvide Hus hævdede onsdag, at meget tyder på ”væsentlige” leverancer af ammunition fra Nordkorea til Rusland.

De amerikanske informationer peger dog i retning af, at sendingerne går via lande i Mellemøsten og Nordafrika. Formålet med det er ifølge USA at gøre det mindre klart, hvor de kommer fra.

I september afviste Nordkorea nogensinde at have sendt våben til Rusland. Nordkorea hævdede også ikke at have planer om at gøre det.

De heste, som blev sendt fra Rusland til Nordkorea onsdag, var ifølge den russiske veterinærmyndighed ikke blot af en hvilken som helst race.