Pakistansk eksleder er ramt af skud i formodet attentatforsøg

Pakistans tidligere premierminister, 70-årige Imran Khan, er torsdag blevet ramt af skud under en demonstration i landet.

Det oplyser en af hans højtstående rådgivere ifølge nyhedsbureauet AFP.

Rådgiveren, Raoof Hasan, oplyser desuden, at Khan er uden for livsfare. Han tilføjer, at episoden betragtes som et attentatforsøg.