Sydkorea og USA forlænger militærøvelser efter nordkoreansk missilstorm

Meldingen kommer efter endnu en nat, hvor Nordkorea har affyret flere ballistiske missiler - herunder et interkontinentalt et af slagsen.

Også onsdag udførte Nordkorea flere våbentest. Mindst 23 missiler menes at være blevet affyret, og det var flere end nogensinde på et døgn. Et af missilerne landede mindre end 60 kilometer fra Sydkoreas kyst.

Nordkorea har tidligere udtalt, at Vigilant Storm er ”en aggressiv og provokerende militærøvelse, der retter sig mod Nordkorea”.

Ifølge to analytikere, som nyhedsbureauet AFP har talt med, drejer Nordkoreas bekymring sig især om eventuelle angreb fra luften.