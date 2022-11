Japansk tv afbrød sendeflade og advarede om nordkoreansk missil

Cirka 25 minutter efter, at missilaffyringen første gang blev opdaget, oplyste Japans kystvagt, at missilet var faldet ned. Det landede i Stillehavet cirka 1100 kilometer øst for Japan, rapporterer tv-kanalen FNN ifølge Reuters.

Ifølge sydkoreanske og japanske myndigheder kan der meget vel være tale om et interkontinentalt ballistisk missil (ICBM). Det er Nordkoreas mest langtrækkende våben og er i stand til at bære et atomsprænghoved.

Sydkoreanske embedsmænd vurderer ifølge nyhedsbureauet Yonhap, at det ballistiske missil fejlede under testen.

Cirka en time efter den første missilaffyring meldte Sydkoreas militær og Japans kystvagt om en anden missilaffyring fra Nordkorea. Efterfølgende berettede den japanske kystvagt om en tredje affyring.