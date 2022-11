Sydkoreas politi ignorerede advarsler: 156 mistede livet

Ifølge nyhedsbureauet Yonhap er 29 af de kvæstede fortsat i kritisk tilstand, mens 122 har mindre skader.

- Jeg vil gøre mit bedste for at sørge for, at en sådan tragedie ikke sker igen, siger Yoon, som har iværksat undersøgelser for at få klarlagt alle aspekter og omstændigheder ved tragedien.

Politiet har sat et team på næsten 500 efterforskere ind i efterforskningen.

Tragedien skete i en smal gade i det livlige Itaewon-distrikt.

Der blev sendt 137 politibetjente til området forud for panikløbet, hvilket var et utilstrækkeligt antal til at tage sig af en folkemængde på 100.000.

Politiet har desuden erkendt, at de 137 betjente primært var til stede for at afværge kriminalitet - navnlig brug af narkotika - og ikke for at styre folkemængden.