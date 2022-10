Mindst 120 mennesker er døde i brokollaps i Indien

Billeder og videooptagelser viser den ødelagte bro samt mennesker, der forsøger at kravle i land via broens kabler og net. Andre er i vandet, men holder stadig fast i broens skelet.

Den 230 meter lange bro blev bygget i 1800-tallet under det britiske styre. Den blev for nylig genåbnet efter renovering.

India Today skriver, at det blot er fem dage siden, at man igen kunne begynde at krydse broen.

Arbejdet med at renovere broen havde ifølge nyhedsbureauet Reuters stået på i seks måneder.

Broen kollapsede, fordi den ikke kunne holde til vægten af de mange mennesker, skriver nyhedsbureauet PTI, der har oplysningen fra embedsfolk.

Den 230 meter lange bro anvendes af et stort antal mennesker, særligt i forbindelse med de indiske højtider diwali og chhath puja, der blev fejret henholdsvis mandag og søndag i denne uge.