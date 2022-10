Mindst 50 tilskadekomne under Halloween-panik i Seoul

Ifølge BBC var der angiveligt omkring 100.000 personer i området for at fejre den første Halloween uden krav om mundbind siden coronapandemien.

Landets præsident, Yoon Suk-Yeol, har beordret et nødhjælpsberedskab til området for at hjælpe folk, der er kommet til skade.

Brandvæsenet i landet siger, at der har været 81 meldinger om folk med åndenød i forbindelse med trængslen.

Brandvæsenet er også citeret for at have sagt, at omkring 50 personer er ramt af hjertestop.

En ansat i brandvæsenet siger til AFP, at 140 ambulancer er sendt til området for at hjælpe folk.