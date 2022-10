Mindst 100 tilskadekomne under Halloween-panik i Seoul

Ifølge BBC var der angiveligt omkring 100.000 personer i området for at fejre den første Halloween uden krav om mundbind siden coronapandemien.

Landets præsident, Yoon Suk-Yeol, har beordret et nødhjælpsberedskab til området for at hjælpe folk, der er kommet til skade.

Mindst to personer er døde af hjertestop i forbindelse med uroen, oplyser landets brandvæsen ifølge Reuters. De to er blandt de 24 personer, som blev bragt til et nærliggende hospital efter at have fået hjertestop.

Brandvæsenet blev tidligere citeret for at have sagt, at omkring 50 personer er ramt af hjertestop.