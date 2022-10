59 personer er omkommet under Halloween-tumult i Seoul

Også udlændinge er blandt de tilskadekomne, oplyses det.

Lokale medier rapporterer, at trængslen opstod, da mange pludselig satte kurs mod en bestemt bar, hvor en unavngiven kendis angiveligt skulle være set. Det er ikke bekræftet af officielle myndigheder.

Ifølge BBC var der angiveligt omkring 100.000 personer i området for at fejre den første Halloween uden krav om mundbind siden coronapandemien.

Landets præsident, Yoon Suk-Yeol, har beordret et nødhjælpsberedskab til området for at hjælpe folk, der er kommet til skade.

En ansat i brandvæsenet siger til AFP, at 140 ambulancer er sendt til området for at hjælpe folk.

Videoer viser flere personer, som bliver behandlet på gaden af redningsfolk.