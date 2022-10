Nordkorea har sendt to ballistiske missiler ud over Det Japanske Hav

Ét missil er sågar fløjet hen over den nordlige del af Japan.

Nordkoreas leder, Kim Jong-un, satte i sidste måned i praksis et sidste punktum for forhandlingerne, da han sagde, at landets status som atomvåbennation var ”uomvendelig”.

Den sydkoreanske hær står fredag til at afslutte en 12 dage lang øvelse ved navn Hoguk 22. Militærøvelsen har både været for sydkoreanske og amerikanske soldater.

Mandag begynder store militærøvelser igen - også med deltagelse af amerikanske soldater.

Nordkorea har ifølge Reuters udtalt, at de mange missilaffyringer skal ses som en demonstration mod militærøvelserne, som landet kalder ”provokerende” og ”generalprøver for en invasion”.

Sydkorea og USA hævder, at øvelserne er defensive af natur og nødvendige for at beskytte sig mod Nordkoreas aggressive adfærd.