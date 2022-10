50 personer meldes dræbt i flyangreb mod koncert i Myanmar

Mindst 50 personer meldes dræbt under et luftangreb under en koncert i Myanmar.

Koncerten blev afholdt af en gruppe af etniske minoriteter, der er i konflikt med militæret i landet. Det oplyser oppositionsgrupper og lokale medier.

Flere vestlige ambassader samt FN har fordømt angrebet.

- Det, der ser ud til at være overdreven og uforholdsmæssig brug af magt fra sikkerhedsstyrker mod ubevæbnede civile, er uacceptabelt. Dem, der står bag, må stilles til ansvar, lyder det fra FN’s Myanmar-kontor.